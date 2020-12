Entraîneur et manager de Dominic Thiem pendant près de 15 ans, Gunter Bresnik s’est séparé de son poulain en avril 2019. Depuis, les deux parties s’opposent dans une bataille juridique à propos des différents contrats signés à l’époque ou l’entraîneur était également manager du vainqueur de l’US Open 2020. À l’origine, il aurait dû y avoir un accord entre Thiem et Bresnik conclu en 2014, qui aurait garanti à ce dernier 30 % de tous les contrats qu’il avait décrochés jusqu’à la fin de la carrière de Thiem. Ce contrat a été modifié en septembre 2016 et s’est retrouvé limité dans le temps. Herwig Straka, le nouveau manager de Thiem, a négocié une solution avec l’ancien entraîneur et mentor de Thiem en mai 2019 dans laquelle Bresnik se voyait toujours accorder une part échelonnée sur les revenus de Thiem.

L’avocat de ce dernier, Ainedter, a déclaré ce contrat nul et non avenu en février 2020. La raison : Straka et Thiem ont été « frauduleusement trompés » par Bresnik. Ce que Bresnik nie avec véhémence, et c’est pourquoi il insiste sur le respect des accords conclus l’année précédente et des paiements associés et a par conséquent intenté une action en justice devant le tribunal régional de Vienne pour les affaires de droit civil (ZRS).

Finalement, Le représentant légal de Bresnik, Korn, a déclaré que l’ancien entraîneur était finalement prêt à mettre fin au contrat « s’il obtient 20 pour cent pendant trois ans ». Affaire à suivre…