Sur son site officiel, comme il le fait régulièrement, Dominic Thiem a évoqué la période qui va venir. Elle sera synonyme de repos que ce soit physique comme « médiatique ». « Domi » aime la nature et il veut profiter à fond de ce repos bien mérité chez lui en Autriche : « Enfin je suis en vacances ! Avec mon premier titre du Grand Chelem à New York, la finale à Melbourne et celle du Masters, cette saison est plus que réussie. Maintenant je vais me détendre pendant dix jours. Comme partir à l’étranger n’est pas possible à cause de la pandémie, je vais donc rester chez moi. Il n’y aura pas une seul séances d’entraînement, pas un rendez-vous. Je n’allumerai mon téléphone portable que pendant un court moment. Je veux vraiment recharger complètement les batteries car j’ai de gros objectifs pour 2021, même si personne ne sait exactement, quand nous serons autorisés à nous envoler pour l’Australie »