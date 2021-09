Déjà forfait pour le restant de la saison 2021 en raison d’une bles­sure au poignet, Dominic Thiem doit égale­ment gérer les côtés extra‐sportifs de son récent chan­ge­ment d’équipe.

Récemment critiqué dans la presse par son ancien physio­thé­ra­peute, Alex Stober, avec qui il colla­bo­rait depuis 2015, l’Autrichien a décidé de publier un texte assez énig­ma­tique dans lequel il regrette une erreur qui lui aurait fait manquer l’US Open et la fin de saison.

« Malheureusement, comme vous le savez tous, j’ai contracté une grave bles­sure avant Wimbledon. J’ai travaillé dur avec les spécia­listes de la bles­sure et mon équipe pour trouver le meilleur plan de récu­pé­ra­tion. En rétros­pec­tive, pendant ce processus de récu­pé­ra­tion, une erreur malheu­reuse m’a fait manquer non seule­ment l’US Open, mais aussi le reste de la saison. J’aurais aimé garder ce problème privé, mais suite à des articles déce­vants dans les médias, j’ai décidé qu’il était impor­tant que je partage ma version de l’his­toire et je m’adres­serai aux médias en temps voulu », a écrit l’Autrichien dans un commu­niqué publié sur son compte Twitter.

Affaire à suivre…