Toujours en conva­les­cence après sa bles­sure au poignet, même s’il a récem­ment donné des nouvelles rassu­rantes, Dominic Thiem était l’in­vité d’un podcast aux côtés de Toni Kroos, foot­bal­leur et cham­pion du monde alle­mand évoluant au Real Madrid, et de son frère, Félix. Au cours de cet échange, l’Autrichien est revenu sur ses premiers duels compli­qués face à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Les premiers matches contre le Big 3 ont été vrai­ment, vrai­ment diffi­ciles parce que vous les connaissez à la télé­vi­sion, vous les adorez prati­que­ment tous et vous voulez faire comme eux, et puis il ne faut pas long­temps pour que vous vous retrou­viez soudai­ne­ment face à eux. Vous ne devez pas seule­ment les vaincre de sur le court, mais aussi vaincre leur statut légen­daire », a déclaré Dominic qui est ensuite parvenu à faire abstrac­tion de cela. « Plus vous jouez de matchs contre les légendes, plus cela devient normal. Au bout d’un certain temps, j’y suis allé comme n’im­porte quel autre match, avec pour seul objectif de gagner. Je ne me souciais vrai­ment plus de qui était de l’autre côté du filet. »