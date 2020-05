Chahuté suite à sa prise de position sur le fonds de soutien, Dominic Thiem a bien voulu répondre au média Times of India. Et comme d’habitude, même dans cette période assez unique, l’Autrichien n’a qu’une ligne de conduite, le travail : « J’essaie de tirer le meilleur parti du temps disponible et de continuer à travailler dur. Pour rester motivé, je me souviens généralement de certains de mes meilleurs matchs. La vérité est que cela me motive beaucoup de voir à quel point je jouais bien. Ma finale à Melbourne il y a quelques mois est le meilleur « moteur » pour continuer à y croire. En fait, ce qui différencie le succès de l’échec, c’est l’aspect mental, et c’est ce sur quoi je travaille. Je dois constamment me tester et chercher à faire des séances d’entraînement de quatre heures dans lesquelles je suis pleinement concentré. C’est la seule façon de me préparer pour le défi des grands matchs ».