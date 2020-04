Dans son entretien accordé à Spox, Dominic Thiem est revenu sur son retour sur les courts : « J’avais hâte de rejouer. Mon tennis s’est relativement bien passé, mais je n’arrivais pas à croire la douleur ressentie dans mes muscles le lendemain. Je ne pouvais pas croire qu’un geste que tu as fait toute votre vie puisse causer autant de souffrance le lendemain. »

L’Autrichien approuve également l’idée d’une tournée entre l’Autriche et l’Allemagne : « Ce serait un pas avant et important pour le retour du tennis à la compétition. En plus, il y a de très bons joueurs en Autriche et en Allemagne avec qui on pourrait faire de grands matchs. »