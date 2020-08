Numéro 3 mondial, Dominic Thiem a été très proche de soulever son premier trophée du Grand Chelem en début d’année à l’Open d’Australie où il a été battu en cinq sets par Novak Djokovic. L’Autrichien est revenu sur cette finale dans un entretien accordé à El Tiempo : « C’était ma troisième finale et j’étais très proche, c’était un match épique. Lorsque vous affrontez les meilleurs joueurs comme Novak Djokovic, il ne faut pas faire d’erreurs, même les plus petites peuvent décider du sort du match. J’espère avoir d’autres occasions de remporter un trophée du Grand Chelem. J’ai acquis beaucoup d’expérience au cours des dernières années et j’espère en tirer profit à l’avenir. »

« Gagner un Grand Chelem à cette époque particulière rendrait le titre encore plus brillant »

Le protégé de Nicolas Massu est présenté comme le prochain à soulever un titre majeur. Et pour cela, il devra battre le Big 3. Dans cette interview, Dominic Thiem fait part de son admiration pour les trois monstres du tennis : « Depuis quelques années, je peux rivaliser avec les trois meilleurs de l’histoire. J’ai gagné des matchs spectaculaires contre le Big 3 et ce sont des moments très spéciaux dans ma carrière. La rivalité entre Federer, Nadal et Djokovic est légendaire et pas seulement dans notre sport, c’est une rivalité qui transcende. Ces trois gars ont donné au tennis une nouvelle dimension. Et je tiens également à mentionner Andy Murray qui est un immense champion. Gagner un Grand Chelem à cette époque particulière rendrait le titre encore plus brillant. »