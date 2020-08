Nos confrères du site remarquable d’Ubitennis ont toujours le don de pouvoir interroger des techniciens italiens qui se « mouillent ».

Dernièrement, ce fut le cas avec l’ancien coach de Roberta Vinci. Selon Francisco Cinà, Dominic Thiem a toutes les qualités pour devenir le futur numéro 1 mondial : « Le problème est difficile car Djokovic, Nadal et Federer sont toujours là, mais si je devais choisir un joueur ce serait Dominic Thiem. Pourquoi lui ? Parce que il a déjà disputé trois finales en Grand Chelem. De plus, sur le plan mental, je pense qu’il est le plus prêt. Après on peut ou pas aimer son jeu mais ce n’est pas le sujet. Techniquement, ce n’est pas aussi démonstratif que Tsitispas ou Shapovalov, mais il faut convenir que cela est très efficace. Donc, je répète, c’est lui qui pour moi est susceptible le plus de devenir le numéro mondial dans les années à venir »

Il est vrai que Dominic Thiem progresse et surtout ne cesse de travailler et chercher des solutions pour parvenir à réaliser ses « rêves ».