Interrogé sur la montée en puissance de la « relève », Dominic Thiem a été catégorique. Cette fois, il est clair que le Big 3 est en danger, et que la passation de pouvoir n’est plus un leurre, mais une réalité qui va devenir de plus en plus d’actualité : « Nous avons prouvé que nous pouvons jouer contre les légendes, que nous pouvons aussi les battre régulièrement, mais aussi que l’on peut aller au bout des plus grands tournois. Il est clair que la relève du big 3 se met définitivement en place. Je pense que lors des prochaines années, le Big 3 jouera toujours pour chaque grand titre mais la concurrence est maintenant plus performante, plus affirmée aussi. Selon moi, il reste au moins 3 ou 4 ans pour le Big 3. Ce qu’il y a de réjouissant, c’est que cette lutte entre les prétendants et ces légendes va être vraiment passionnante »