Confiné chez lui en Autriche, Dominic Thiem a répondu aux question de l’émission « Sport am Sonntag » sur l’ORF. L’Autrichien donne son avis sur les conditions d’une reprise : « Il me faudra encore très, très longtemps avant de pouvoir exercer à nouveau ma profession et reprendre le rythme des tournois. Le tennis nécessite de nombreux déplacements et les joueurs viennent de tous les pays. Actuellement, le plus important est que tout le monde respecte les règles afin que nous puissions résoudre le problème le plus rapidement possible. Pour l’instant, il n’est pas important que je puisse ou non faire de l’exercice sur un court, j’ai joué au tennis toute ma vie, alors je ne vais pas oublier en quelques semaines. En revanche, quand nous allons reprendre la compétition, nous aurons besoin de temps. Je pense qu’il faudra s’entraîner environ deux mois avant le début de la compétition pour être à 100 %. Maintenant, la saison est à l’arrêt jusqu’au 13 juillet, j’espère qu’on pourra respecter cette prévision. »