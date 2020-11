Dominic Thiem est revenu sur le rôle joué par le Big 3, voir le Big 4, et sur la responsabilité qui incombe maintenant à la « nouvelle génération » : « Je pense que l’on a une vraie responsabilité, que c’est super important pour le sport de continuer le travail accompli par le Big 3. On sait tous que Roger, Rafa, Nole et aussi Andy ont fait beaucoup pour notre sport. Je pense qu’ils ont amené énormément de gens au tennis, de nouveaux fans. Comme je l’ai déjà dit, il y va y avoir un moment où ils ne seront plus là. Cela va être important de garder le tennis au niveau où ils l’ont installé. Je pense que c’est notre défi. Si nous sommes performants, que nous devenons de grandes stars, alors on peut y arriver, il faut continuer cette belle histoire écrite par le Big 3 »