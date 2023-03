Au cours d’une conver­sa­tion sur Eurosport avec Casper Ruud et Barbara Schett, Dominic Thiem a été inter­rogé sur la domi­na­tion de Rafael Nadal et de Novak Djokovic. Et d’après l’Autrichien, si les deux légendes restent logi­que­ment favoris sur les tour­nois du Grand Chelem, de plus en plus de joueurs sont en mesure de les contester.

« J’ai le senti­ment qu’il y a main­te­nant beau­coup de joueurs qui peuvent battre ces deux gars [Djokovic et Nadal]. Il y a d’ex­cel­lents joueurs, mais il est évident que ces deux‐là, et les trois‐là quand Roger [Federer] était là, étaient toujours un niveau au‐dessus de tous les autres, surtout dans les tour­nois du Chelem. Pour le monde du tennis, ce serait bien de voir une dernière confron­ta­tion à Roland‐Garros, bien sûr, mais Novak sera toujours l’homme à battre dans les tour­nois du Grand Chelem en 2023. Le seul tournoi est Roland‐Garros : si Rafael est en forme là‐bas, c’est exac­te­ment le contraire. Il est l’homme à battre, évidem­ment, quand il a gagné le tournoi 14 fois, c’est fou. Mais si vous voyez la perfor­mance de Novak à l’Open d’Australie, qui était incroyable, il sera proba­ble­ment le favori à Wimbledon et à l’US Open également. »