Auteur d’une formidable année 2020 avec une finale perdue en 5 sets à l’Open d’Australie, un premier Grand Chelem remporté à l’US Open et une deuxième finale consécutive au Masters, Dominic Thiem peut être pleinement satisfait même s’il n’est jamais simple d’échouer deux fois sur la dernière marche d’un tournoi. Interrogé sur la place de numéro 1 mondial alors qu’il est actuellement 3e, l’Autrichien ne semble pas obsédé par cet objectif après avoir enfin goûté à un triomphe en Majeur.

« Ma priorité est de gagner en Grand Chelem. Si je ne gagne pas le titre ou si, au moins, je ne joue pas la finale d’un Grand Chelem, je ne serai pas satisfait… Sinon, je serais heureux si je gagnais le trophée, même si je n’ai pas bien joué le reste de la saison. Je suis le troisième mondial, j’aimerais bien être numéro 1 mondial, mais je préfère gagne des tournois du Grand Chelem, ce n’est pas si important pour moi. Ce serait certainement une grande réussite. Cependant, cela ne me dérangerait pas de ne pas atteindre cet objectif, et ça me dérangerait de ne jamais gagner un nouveau tournoi du Grand Chelem », a déclaré un Thiem en mission après son sacre face à Alexander Zverev à New-York en septembre dernier.