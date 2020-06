Depuis son éclosion aux yeux du grand public lors d’une victoire face à Stan Wawrinka à Madrid en 2014, Dominic Thiem franchit les étapes pas à pas. Lors de son passage dans un podcast pour l’ATP, l’Autrichien, désormais numéro 3 mondial, est revenu sur la défaite à l’Open d’Australie : « Atteindre la finale de l’Open d’Australie a été la plus grande réussite de ma carrière, mais aussi la défaite la plus douloureuse. Dans mes finales à Paris (les deux face à Rafael Nadal), je n’avais pas beaucoup de chance, mais là, j’ai mené deux sets à un et finir par perdre était très difficile… »

« Atteindre la finale de l’Open d’Australie a été la plus grande réussite de ma carrière, mais aussi la défaite la plus douloureuse »

Le protégé de Nicolas Massu, qui a remporté Indian Wells en 2019, est passé très proche de soulever son premier titre du Grand Chelem en Australie. Est-il inquiet d’avoir raté cette opportunité ? Pas vraiment : « Je me fiche de l’endroit où je gagnerai un premier titre du Grand Chelem. Je peux simplement dire que j’aimerais gagner les quatre. En tout cas, je veux juste que ce moment arrive un jour. Mes plus grands rivaux sont le Big 3 bien sûr, mais aussi Tsitsipas et Zverev. J’essaie de me rapprocher d’eux, c’est important de faire pression sur eux. Ils sont tellement au-dessus de nous en termes de statistiques que nous pourrons jamais les rattraper. J’ai grandi en les regardant jouer, et maintenant je suis contre eux et je les bats, alors c’est très spécial. »