Ces deux dernières semaines, Dominic Thiem a remporté ses trois premiers matchs depuis plus d’un an. D’abord sur le circuit Challenger puis lors de l’ATP 250 de Bastad où il a enchaîné deux succès contre Emil Ruusuvuori et Roberto Bautista Agut avant d’être stoppé en quarts de finale par Sebastian Baez.

L’Autrichien de 28 ans se réjouit de sa montée en puis­sance d’au­tant qu’il retrouve des sensa­tions qu’il n’avait plus connues depuis des années.

« Je me sens main­te­nant un peu comme au début de ma carrière, où chaque victoire était quelque chose de très spécial. J’ai atteint les quarts de finale à Bastad dans un ATP 250 et cela me semble énorme. C’était pareil au début de ma carrière. Quand vous êtes habitué à aller loin, une victoire n’est plus aussi spéciale. Mais ce n’est pas comme ça que ça devrait être. Le niveau est telle­ment élevé, tous les joueurs jouent telle­ment bien, donc chaque victoire devrait être spéciale et c’est ce que je ressens à nouveau main­te­nant », a expliqué le vain­queur de l’US Open 2020 à l’ATP.

A noter qu’il affron­tera Hugo Gaston pour son entrée en lice à Gstaad ce mardi.