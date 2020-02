Dominic Thiem a tenu une conférence de presse à son retour chez lui, en Autriche, après son parcours à Melbourne où il a raté d’un rien un premier titre du Grand Chelem. Le protégé de Nicolas Massu a voulu garder le positif de cette expérience : « Il y a beaucoup de beaux souvenirs avec un petit défaut… C’était une grande finale et je pense que je me suis rapproché un peu plus de mon grand objectif. Alors d’un côté c’est une déception mais c’est aussi une énorme motivation pour les prochains tournois du Grand Chelem. »

Ce parcours le ramène à la quatrième place mondiale, à seulement 85 points de Roger Federer. Alors le podium est-il devenu un objectif ? « Je serai heureux si j’y parviens. Cela pourrait arriver car Roger (Federer) a aussi beaucoup de points à défendre. Maintenant, l’objectif principal est de continuer sur le niveau de l’Australie et cela devrait alors se produire naturellement.«