Lors de son long entretien donné à The Times of India, le joueur autrichien a également essayé de se projeter sur les conséquences de ce confinement et savoir qui pourrait finalement le mieux s’en sortir quand il s’agira de reprendre la compétition. Sur ce sujet, l’Autrichien a une conviction : « Je ne sais pas comment cette rupture peut influencer mes rivaux. Nous devrons tous nous adapter, mais je pense que le plus fort mentalement sera celui qui en bénéficiera le plus. »

Questionné également sur l’idée que la reprise pourrait être difficile, l’actuel numéro trois mondial croit que le travail de préparation fera encore la différence : « J’ai joué au tennis toute ma vie, il n’est donc pas difficile pour moi de m’adapter à nouveau. Au moment où j’ai touché à nouveau la balle, les sensations reviennent petit à petit. Nous aurons tout le temps d’arriver en pleine condition pour tournois, je n’ai pas de doute sur ce sujet. »