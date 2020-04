Depuis dimanche, Dominic Thiem est au coeur de l’attention suite à ses propos tenus dans Krone Sport concernant le fonds de soutien en faveur des joueurs moins classés. « Aucun des joueurs les moins bien classés n’a à se battre pour sa vie. J’ai vu des joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100 % dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels, avait déclaré l’Autrichien. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. Je préfère faire des dons aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin. »

Ce mardi, l’actuel numéro 3 mondial est revenu sur cette sortie médiatique comme le rapporte le site Spox. Le protégé de Nicolas Massu a tenu à clarifier sa pensée, notamment sur une aide qui irait « que » jusqu’au 700e mondial. Mais il ne souhaite pas changer d’avis : « Il y a des détails, quelques petites choses qui me dérangent dans tout ça. Il y a 2000 joueurs dans le classement mondial, ceux qui sont en bas de l’échelle en font définitivement partie. Je ne vais pas changer d’avis sur ce que j’ai dit et sur le fait qu’il y a certains joueurs que je ne voudrais pas soutenir. C’est pourquoi je préfère de loin que nous, les joueurs, nous devons choisir qui en a vraiment besoin et qui mérite vraiment de bénéficier de l’aide. »

Dominic Thiem a ensuite nuancé certains de ses propos mais réaffirmé que des instances et des personnes méritent plus que des sportifs : « Mes déclarations m’ont paru un peu dures, je ne voulais pas le dire de façon aussi blessante. Mais une chose est vraie, et ce n’est pas seulement dans la période actuelle, il y aura toujours des personnes ou des organisations qui auront plus besoin de notre aide que n’importe quel sportif. »