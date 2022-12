Dominic Thiem a bien fini la saison. Malgré tout il sait qu’avec son clas­se­ment (102ème), chaque tournoi sera un défi.

« Ça va quand même être très diffi­cile car je ne suis pas tête de série et je peux affronter n’im­porte qui au début de n’im­porte quel tournoi. Mais je suis en forme, je suis heureux de concourir et j’ai hâte de commencer. Mon objectif est d’être à nouveau sur le chemin, d’y parvenir, d’être capable de battre n’im­porte qui, d’aller loin dans chaque tournoi et j’es­père qu’au cours de l’année 2023, cela se reproduira. »