Battu à deux reprises ce week‐end lors des quali­fi­ca­tions pour les phases finales de la Coupe Davis face à la Croatie (défaite en deux sets face à Gojo et Coric), Dominic Thiem n’a toujours pas remporté le moindre match et même le moindre set en 2023 (0−4).

Conscient de ses diffi­cultés à retrouver son meilleur niveau, l’Autrichien a accordé une inter­view au quoti­dien Der Standard dans laquelle il évoque sa nouvelle menta­lité vis‐à‐vis d’un métier toujours plus exigeant.

« Cela ne dépend que de moi. Je pour­rais prendre Roger Federer comme coach mental que cela ne m’ai­de­rait pas non plus (…). À Melbourne, on pouvait voir après la finale comment Novak Djokovic était sous tension et que cela sortait litté­ra­le­ment de lui. En fait, c’est une phase diffi­cile quand on a du succès. Ce n’est pas vrai­ment amusant. J’ai toujours eu du mal à savourer les victoires. J’essaie de m’éloi­gner de l’idée d’être une machine. Ne plus m’en­traîner pendant des heures sans penser à rien. J’essaie de profiter davan­tage des belles choses. Pour moi, cela signifie de beaux coups ou de bons points. Mais c’est loin d’être facile. »