S’exprimant chez nos confrères autri­chiens de l’ORF, Dominic Thiem a expliqué les sensa­tions qu’il éprou­vait main­te­nant que l’en­traî­ne­ment a sérieu­se­ment repris. L’Autrichien, qui a connu un vrai moment de ques­tion­ne­ment et de flot­te­ment, semble prêt à repartir au combat.

« Les premiers jours d’en­traî­ne­ment ont été très diffi­ciles. Tout mon corps me faisait mal et je ne sentais pas bien la balle. Petit à petit, je me suis amélioré. J’ai misé sur quelques jours avec des séances intenses et longues. Et main­te­nant après ces épreuves, je pense que je suis prêt à concourir à un haut niveau. Le niveau du tennis profes­sionnel est telle­ment élevé que si vous n’êtes pas à 100% vous perdez des matchs irré­mé­dia­ble­ment, je savais que je devais réagir, c’est ce que je suis entrain de faire. »