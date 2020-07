C’est assez rare pour être souligné, Dominic Thiem s’octroie en ce moment une période de repos après avoir joué plus de 19 matchs depuis la période post-confinement. Il est sur la plus haut marche du podium dans ce registre et confirme qu’il adore « matcher ». Interrogé sur son futur programme pour la reprise, il a expliqué au micro de l’ORF, la télévision autrichienne qu’il ne s’alignerait pas à Wawhington : « Cincinnati est le premier tournoi auquel j’ai prévu de jouer. Je suis vraiment heureux que le circuit reprenne. Ce sera logiquement le premier pas vers un retour à la normale même si pour l’instant je pense sincèrement que certaines circonstances devraient changer pour y aller ». Même s’il est pressé de rejouer sur le tour, l’Autrichien arrive à prendre heureusement du recul : « Nous devrons attendre que les faits soient connus et décidés »