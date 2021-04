Dominic Thiem est bien dans une petite dépres­sion tennis­tique. Il s’est confié avec beau­coup de sincé­rité et très longue­ment chez nos confrères du Standard. Cet entre­tien très, très riche donne beau­coup de clés pour comprendre où en est menta­le­ment l’Autrichien.

Dominic subit donc le contre‐coup de sa victoire à l’US Open, mais aussi de la pandémie et la lour­deur des bulles succes­sives. De plus, il a aussi un petit problème au genou gauche ce qui n’ar­range pas la situa­tion. « Je crois que la pandémie a rajouté des soucis. Si j’avais remporté l’US Open l’année précé­dente, les choses auraient continué norma­le­ment, et je serais proba­ble­ment aussi dans l’état dans lequel je suis main­te­nant. Si vous pour­suivez votre grand objectif toute votre vie, que vous y consacré tout et que vous y parvenez ensuite, votre état mental se trans­forme. C’est normal. Le problème avec le tennis est qu’il est si rapide et qu’il se pour­suit semaine après semaine », a expliqué le cham­pion autri­chien avec calme.

À la recherche de sens et d’énergie, Dominic Thiem évoque l’idée du vide : « Je suis tombé dans un trou. » Reste à savoir quand il en sortira.