Toujours pas remis de sa bles­sure au poignet et quoi­qu’il arrive forfait pour le reste de la saison 2021, Dominic Thiem s’est récem­ment exprimé sur son année galère et espère avoir encore devant lui six à sept bonnes années lui qui vient de célé­brer ses 28 ans.

« Ces dernières années, j’ai de toute façon tout exigé de mon corps, et il ne m’a jamais vrai­ment laissé tomber. Je me suis entraîné à fond et je n’ai jamais rien eu. Maintenant, je suis juste malchan­ceux pour la première fois de ma carrière avec une bles­sure. Les six dernières années ont été incroyables, meilleures que ce dont j’avais rêvé. Maintenant, je vis une année pourrie, mais j’es­père que six, sept bonnes années suivront. »