Après avoir renoncé à Buenos Aires, Dominic Thiem disputera l’ATP 500 de Rio la semaine prochaine. Avant ses débuts dans la cité carioca, l’Autrichien s’est confié au média brésilien Folha de S.Paulo où il est questionné sur sa chance de remporter Roland-Garros : « J’ai beaucoup plus appris lors de la première finale (en 2018) car j’ai réalisé à quel point tenir deux semaines pouvait être long lorsque vous êtes sous pression et stressé. Bien sûr, Rafa a été meilleur que moi sur les deux finales. Maintenant, j’espère avoir au moins une chance de plus contre lui à Roland-Garros. »

Le récent finaliste malheureux de l’Open d’Australie se montre également humble par rapport à sa progression : « Honnêtement, je suis très heureux d’être où j’en suis actuellement. Je ne m’y attendais pas. Au début de ma carrière, je voulais d’abord être top 100, puis top 50. Je n’avais pas imaginé être Top 10 et viser les plus gros titres. Mais maintenant, je suis là et je vais me battre pour ça.«