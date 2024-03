Szekesfehervar Ch R1 : EXCUSE ME??? Daniel Michalski d. Dominic Thiem 6–3, 6–4??? 🫠



I don’t want to judge too early (several tour­neys left), but also credits to D. Michalski, tbh, for nailing the pres­sure pts. Esp. from the base­line 👍



🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/HICiotQhCx