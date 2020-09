On sait que Dominic Thiem est un « matcheur ». Il pouvait donc s’aligner à Hambourg qui se déroule la semaine avant Roland-Garros afin de se préparer au mieux pour son défi parisien.

Finalement avec son coach après avoir réfléchi à toutes les options, ils ont décidé de miser sur le repos et un entraînement minutieux : « On a beaucoup discuté avec Nicolas. Et la vérité est que la bulle des semaines entières laisse des traces. C’était épuisant. Si on rajoute à cela la pression de la finale et toutes les émotions liées à la victoire, cela fait beaucoup de choses à gérer. C’est donc plus raisonnable de miser sur une reprise en douceur dans quelques jours, de s’entrainer avec précision pour arriver en pleine forme à Paris. La terre-battue reste ma surface de prédilection donc je vais vite m’adapter. J’espère que cette préparation sera la bonne. Si je regarde en arrière, je n’ai pas beaucoup joué non plus en compétition avant d’entamer ma quinzaine à l’US Open »