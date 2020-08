De nombreux observateurs s’interrogent sur l’importance de l’US Open par rapport aux conditions dans lesquelles il aura lieu et par rapport aux nombreuses absences. Dominic Thiem a été interrogé sur ce sujet lors de son passage en conférence de presse : « Celui qui remportera le titre le méritera vraiment et pour les joueurs, ça vaut la même chose que chaque année parce qu’il y a déjà eu des années où Roger et Rafa ne jouaient pas à cause de blessures. Mais ce n’est pas la même chose pour le public, par rapport à toute l’énergie qu’il donne. Alors oui, c’est différent d’être dans une bulle. Mais à la fin, dans 20 ou 30 ans, le gagnant d’un Grand Chelem reste un vainqueur de Grand Chelem, quelles que soient les circonstances. »