Sur son site web, Dominic Thiem s’est exprimé au sujet de Nick Kyrgios. Et son témoignage est plus que positif.

Pour l’Autrichien, il faut vraiment se réjouir de la présence d’un joueur comme Nick Kyrgios sur le circuit. Des propos qui risquent de choquer ceux qui pensent que l’Australien n’est pas réellement un champion.

Pour Dominic c’est pourtant clair : « C’est un instinctif. Vous ne pouvez le remplacer. Il est totalement unique. Le monde du tennis devrait se féliciter d’avoir une personne comme lui. Le tennis n’avait jamais vu un joueur comme lui et surement n’en verra pas à l’avenir. Les fans l’aiment ou alors le détestent. Pourtant, quand on le connait, il est une belle personne. Il y a quelques années, on avait passé un soirée ensemble à Acapulco au Mexique. Je m’en souviens bien c’était mémorable »