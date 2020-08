Dans une interview accordée à El Tiempo, Dominic Thiem a évoqué le plus grand défi de sa carrière : « J’ai joué des matchs très durs contre des joueurs incroyables, mais combattre Nadal à Roland Garros, est probablement le plus grand défi que j’ai eu dans ma carrière. Nadal est très dominant sur terre battue, et pouvoir le concurrencer sur cette surface est incroyable. »

L’Autrichien est également revenu sur ses deux finales perdues face à l’Espagnol : « Lors du premier match que j’ai joué à Paris contre Rafael Nadal, je n’avais aucune chance de gagner, car mon adversaire était clairement supérieur à moi dès le premier instant de la rencontre. Lors de la deuxième finale, j’ai mieux joué contre lui et j’ai même eu mes chances, mais Rafa est trop fort sur la terre battue. »