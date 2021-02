Dominic Thiem a sans doute vécu en 2020 sa meilleure année en terme d’accomplissements spor­tifs. Finaliste mal­heu­reux à Melbourne mais vain­queur de son pre­mier Grand Chelem à l’US Open, l’Autrichien se place par­mi les favo­ris de ce pre­mier Majeur 2021. Mais cela n’a pas été un long fleuve tran­quille pour en arri­ver là. Dans une inter­view accor­dé à The Guardian, le numé­ro 3 mon­dial revient sur une période plus dif­fi­cile de sa carrière :

« Quand j’étais plus jeune, il était dif­fi­cile de prendre les bonnes déci­sions sur et en‐dehors des courts. Me déve­lop­per en tant que joueur mais aus­si en tant que per­sonne n’était pas facile car le ten­nis est bru­tal. Semaine après semaine, il faut être com­pé­ti­tif. Vous devez voya­ger. D’une cer­taine manière, il n’y a pas de moment pour vous déve­lop­per en temps que per­sonne. Cela prend pro­ba­ble­ment un peu plus de temps qu’ un ado­les­cent nor­mal. Je pense que j’ai gran­di un peu plus tard, à 21, 22 ans. »