Dominic Thiem n’a pas fait que répondre aux accusations de Gunter Bresnik. L’Autrichien, qui travaille depuis avec Nicolas Massu qui l’a conduit à un titre à Indian Wells et deux finales de Grand Chelem (Roland-Garros et l’Open d’Australie) ainsi qu’une finale au Masters de Londres, a également menacé de dévoiler les vérités sur leur séparation en 2019 comme le rapporte Spox : « Les raisons de la séparation sont connues de Gunter et je ne veux pas les rendre publiques, du moins par pour le moment. » Une guerre des mots qui est loin d’être terminée et qui pourrait faire quelques dégâts.