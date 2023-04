Samedi, Dominic Thiem a offi­cia­lisé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Nicolas Massu. Dans un post sur Instagram, le joueur autri­chien explique le pour­quoi et le comment de cette sépa­ra­tion après avoir atteint des sommets avec son coach.

« Quel incroyable parcours… tout a commencé au début de l’année 2019. Vous êtes arrivés avec une énergie incroyable et un amour extrême pour ce sport. C’est ainsi que nous avons remporté l’US Open et Indian Wells, mais nous avons égale­ment atteint les finales de l’Open d’Australie, de Roland Garros et des ATP Finals (deux fois). Je pense que cela montre que nous sommes une équipe formi­dable. Mais, malheu­reu­se­ment, tout a une fin et la nôtre est arrivée à son terme. Nous avons décidé d’un commun accord de nous séparer à partir de la semaine prochaine. Merci, Nico, du fond du cœur, pour ce temps incroyable et précieux passé ensemble. Je ne te souhaite que le meilleur et j’es­père que notre amitié durera toujours », a déclaré Domi, 111e, toujours à la recherche de son meilleur niveau et surtout d’une place dans le grand tableau de Roland‐Garros.