Ce lundi, Dominic Thiem sera 3ème au classement ATP suite au forfait de Roger Federer à Dubaï, tournoi où il avait remporté le titre face à Tsitsipas en 2019. L’Autrichien profite donc de ce forfait.

Avec une belle finale en Australie et maintenant 16 titres pour 26 finales, Dominic mérite cette place notamment parce qu’il a beaucoup progressé dans son jeu depuis que le Chilien Massu est venu compléter son team.

Plus offensif et entreprenant, il a su sortir des schémas classiques du terrien pour inventer son style. Tenant du titre à Indian Wells, battu par un inconnu à Rio, Dominic va avoir une période importante où il devra nécessairement confirmé ce nouveau statut et filer vers Roland-Garros comme un vrai outsider pour le titre.