Finalement forfait de dernière minute pour l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi qui débute ce jeudi 16 décembre, Dominic Thiem a préféré s’ac­corder encore un peu de temps avant d’ef­fec­tuer son retour depuis sa bles­sure au poignet droit contractée sur le tournoi de Majorque en juin dernier. S’exprimant pour Eurosport, l’Autrichien a reconnu qu’il ne s’at­ten­dait pas à soulever des montagnes lors de cette tournée australienne.

« Je vais m’en­traîner ici à Dubaï pendant une semaine supplé­men­taire et m’en­voler pour Sydney le 22 décembre. Je passerai Noël et le nouvel an là‐bas, je m’en­traî­nerai beau­coup et j’es­père ensuite jouer à l’ATP Cup. Je pour­rais aussi jouer un tournoi ATP250 avant l’Open d’Australie. Mais cela dépend de mon évolu­tion et de la ques­tion de savoir si j’ai encore besoin d’en­traî­ne­ment. Mais il est égale­ment clair que je joue­rais à Melbourne même si je ne pouvais pas jouer un seul match avant. C’est la première fois que je fais une pause aussi longue. Par consé­quent, mes attentes pour l’Australie ne sont pas les plus élevées. Je dois voir ce que c’est que de jouer à nouveau des matchs contre les meilleurs des meilleurs. Je pars du prin­cipe que ce n’est qu’au cours de l’année que je pourrai à nouveau parti­ciper aux tour­nois », a déclaré un Dominic Thiem logi­que­ment très prudent.