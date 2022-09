Présent ce vendredi à l’oc­ca­sion de la présen­ta­tion de l’édi­tion 2022 de l’ATP 500 de Vienne qui aura lieu du 24 au 30 octobre, Dominic Thiem s’est exprimé pour le journal autri­chien Der Standard.

Une entrevue dans laquelle il affirme qu’il est prêt à disputer les quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie s’il le faut et qu’il est de nouveau compé­titif même s’il reste quelques détails à régler, notam­ment en coup droit. Extraits.

« Si cela est néces­saire, je dispu­terai les quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie. Je suis à nouveau compé­titif. Je dois desserrer le frein à main, prendre les bonnes déci­sions dans les situa­tions de pres­sion. Il faut réap­prendre cela après une si longue pause. Les hauts et les bas doivent être moins nombreux, le niveau de concen­tra­tion doit être main­tenu plus long­temps. En tout cas, mon revers est à nouveau redou­table, le service fonc­tionne, il y a un poten­tiel d’amé­lio­ra­tion au niveau du coup droit et du retour. En ce moment, je me donne au maximum une note de sept sur dix. »