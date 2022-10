Victime d’une grave bles­sure au poignet droit qui l’a tenu éloigné des courts pendant près d’un an, Dominic Thiem semble de plus en en plus proche de retrouver son meilleur niveau qui a fait de lui un vain­queur de Grand Chelem.

Et après avoir dévoilé son grand objectif pour cette fin de saison 2022, l’Autrichien, dans une inter­view accordée à AS, compte bien s’ins­pirer d’un certain Rafael Nadal qui a lui aussi connu de nombreuses bles­sures au cours de sa carrière.

« Il est proba­ble­ment le meilleur modèle possible pour cette expé­rience, car il ne l’a pas fait seule­ment une fois, mais quatre ou cinq fois pour revenir d’une longue bles­sure de six mois ou plus. Et sa forme était toujours incroyable. Il est donc une grande source d’ins­pi­ra­tion. Et à Madrid, il avait raison de dire que ce n’était pas le moment de me mettre la pres­sion. Mais il faut commencer à le faire, car la pres­sion vous aide à retrouver les bonnes performances. »