Dominic Thiem s’y atten­dait. Il a offi­ciel­le­ment quitté le top 10 ce lundi pour la première fois depuis le 23 mai 2016, soit plus de cinq ans. En diffi­culté cette année et éloigné des courts depuis le 22 juin à cause d’une bles­sure au poignet, l’Autrichien a perdu beau­coup de points.

Il est désor­mais 12e derrière Felix Auger‐Aliassime, Hubert Hurkacz et Jannik Sinner (9e).

Il prévoit de jouer une exhi­bi­tion à Abu Dhabi mi‐décembre avant de foncer sur l’Open d’Australie. Thiem a les crocs après cette saison 2021 cauchemardesque.