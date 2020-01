Dominic Thiem, finaliste de Roland-Garros en 2019, a impressionné dans la dernière partie de l’année avec des titres à Pékin, Vienne et une finale au Masters de Londres. Avec Nicolas Massu à ses côtés, l’Autrichien a franchi un cap et peut rêver de mettre fin à la domination du Big 3 dans les tournois du Grand Chelem. En marge de sa conférence de presse à l’ATP Cup, le quatrième mondial a été interrogé sur le sujet : « Je pense que nous les avons déjà beaucoup mis au défi. Nous les avons également battus, surtout dans les Masters 1000 et au Masters. Le dernière étape est que nous devons conquérir les tournois du Grand Chelem et je pense que nous verrons un nouveau vainqueur en 2020. J’espère que ce sera moi (rire) mais il y a d’autres gars très forts. Maintenant, peut-être que cela ne se produira pas et le Big 3 remportera les quatre. »

En attendant, celui qui est surnommé « Dominator » se réjouit de ses progrès : « J’étais vraiment heureux de la manière dont mon jeu s’est développé, surtout dans la dernière partie de la saison 2019. Alors je vais essayer de poursuivre les progrès et continuer à m’entraîner. »