Interrogé par Sky Sports Austria, Dominic Thiem est visiblement en pleine forme, prêt pour réaliser une grosse saison qu’il espère « normale » au niveau de l’organisation : « J’ai été en vacances un peu plus longtemps que d’habitude (rires). Et maintenant, j’espère vraiment que nous pourrons jouer pendant une année pleine et normale. J’aimerai rester sur la tendance de 2019, et 2020 où j’ai été performant. Pour l’instant, tout se passe bien à l’entraînement. Mon programme était d’abord de monter « physiquement », c’est pour cela que les deux premières semaines je n’ai fait que fitness sans frapper de balles »