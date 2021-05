En confé­rence de presse, Dominic Thiem a osé une juste compa­raison avec le foot­ball au sujet de John Isner qui a réalisé 103 aces cette semaines à Madrid : « Quand tu es en posi­tion de retour face à Isner tu es dans la même situa­tion qu’un gardien de but lors d’un penalty. S’il le place bien, s’il a la bonne vitesse, il n’y a tout simple­ment pas le temps de réagir. Il faut tout deviner ou espérer qu’il manque le premier service. C’est juste de la pure chance de le retourner. C’est du 50/50. C’est pour­quoi c’est si diffi­cile. Et il n’y pas seule­ment le premier service, c’est aussi le deuxième qui a un rebond très très élevé. L’idée c’est de se rappro­cher pour éviter son rebond ou alors vous reculez cinq, six mètres derrière la ligne de fond et alors il a beau­coup de temps pour venir dans le filet. C’est juste incroya­ble­ment diffi­cile d’être un retour­neur contre lui »