Dominic Thiem a été interrogé sur le rôle que le Big 3 a joué dans sa carrière et surtout dans sa formation. C’est plutôt instructif : « C’est une longue histoire avec eux. J’ai commencé à regarder Roger Federer quand j’avais probablement que sept ou huit ans. Quand il a affronté Rafa pour la première fois à Roland Garros, je n’avais que 11 ans, je m’en souviens. Je les regardais, les admirais. Puis, quand je suis devenu plus grand et plus âgé, je les regardais toujours et j’essayais d’apprendre. J’intégrais dans mon jeu certaines choses que je voyais. Puis finalement la dernière étape à laquelle je suis arrivé était de jouer contre eux. À chaque match, peu importe que ce soit une victoire ou une défaite contre eux, c’est toujours une expérience énorme pour moi. J’ai beaucoup appris de chaque match d’entre eux, contre eux, ainsi que de chaque victoire contre ces trois joueurs. Chaque victoire contre eux m’apporte toujours un regain de confiance. Les jouer, c’est toujours une grande expérience. Ils font certainement partie du joueur que je suis devenu maintenant »