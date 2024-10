Lors de son inter­view accordée à Tennis Majors, Dominic Thiem a fait passer un message aux joueurs proches de gagner un Grand Chelem et qui n’y sont pas encore parvenus, comme Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.

« J’ai soudain réalisé que cela ne me rendrait pas néces­sai­re­ment heureux pour toujours », avait déclaré celui qui va prendre sa retraite cette semaine à Vienne, au sujet de son titre à l’US Open 2020.

« Je ne sais pas s’ils peuvent comprendre ce que je dis, mais je pense que pour le bonheur à long terme et pour une vie à long terme, il vaut mieux que vous le compre­niez de cette façon. J’étais mené 5–3 dans le cinquième set (en finale de l’US Open 2020 contre Zverev, ndlr). Il aurait donc pu faci­le­ment arriver que je ne remporte jamais un trophée majeur. Je pense vrai­ment que je verrais les choses de la même manière main­te­nant. Ce qui est vrai­ment impor­tant, c’est de vrai­ment tout donner et de faire de son mieux à chaque match. Profitez du processus. Votre vie ne devrait pas dépendre de deux ou trois points ici ou là. Si vous avez tout donné, que pourriez‐vous faire de plus ? »