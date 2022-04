Battu pour son retour à la compé­ti­tion au Challenger de Marbella, après neuf mois d’ab­sence, puis positif au covid‐19, Dominic Thiem reste extrê­me­ment ambi­tieux. Ses récentes confes­sions à « Sport am Sonntag » le prouvent.

« L’objectif est de revenir au plus haut niveau dès cette année, là où j’étais déjà. Si cela se produit à la fin de la saison, ce serait sensa­tionnel. Le but est que je puisse jouer pour les plus grands titres et gagner contre tout le monde », a affirmé celui qui a déjà disputé quatre finales de Grand Chelem et gagné l’US Open en 2020.

Le doute plane encore sur sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Monte‐Carlo (10 au 17 avril).