AccueilATPThiem se "réveille" : "En fait, le tennis est un sport de...
ATP

Thiem se « réveille » : « En fait, le tennis est un sport de riches »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

135

Comme le souigne nos collègues de l’Equipe, Dominic Thiem semble décou­vrir des choses qui ne le gênait pas trop quand il était sur le tour. Très impliqué sur la ques­tion de l’en­vi­ron­ne­ment, l’Autrichien semble avoir trouvé un nouveau combat. Ses révé­la­tions faites derniè­re­ment lors d’un podcast ne sont pas une décou­verte mais il a au moins le mérité d’être très précis puis­qu’il a vécu tout cela de l’interieur.

« Le tennis est un sport pour les riches, et on s’en rend compte dès le plus jeune âge. L’entraînement, par exemple, coûte très cher. Je peux vous dire qu’entre 13 et 18 ans, il faut payer entre 80 000 et 100 000 euros par an, soit près d’un million d’euros au total, une somme que personne ne peut se permettre »

L’Autrichien donne aussi l’exemple de Wimbledon où le prize money est amputé au final de plus de 60% après avoir payé les taxes locales et celle du pays où l’on habite. Diffiicile donc d’éva­luer les revenus d’un joueur en se basant sur son prize money.

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 09:40

Article précédent
Pioline va sortir le frein à main : « Par rapport à l’an passé on a décidé de ralentir légè­re­ment la surface et d’être le plus aligné possible avec les Finales ATP de Turin »
Article suivant
Tarpischev (président de la fédé­ra­tion russe) charge Gilles Cervara : « Un chan­ge­ment d’en­traî­neur était attendu depuis long­temps, car un entraî­neur ne doit pas se contenter de conseiller »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.