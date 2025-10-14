Comme le souigne nos collègues de l’Equipe, Dominic Thiem semble décou­vrir des choses qui ne le gênait pas trop quand il était sur le tour. Très impliqué sur la ques­tion de l’en­vi­ron­ne­ment, l’Autrichien semble avoir trouvé un nouveau combat. Ses révé­la­tions faites derniè­re­ment lors d’un podcast ne sont pas une décou­verte mais il a au moins le mérité d’être très précis puis­qu’il a vécu tout cela de l’interieur.

« Le tennis est un sport pour les riches, et on s’en rend compte dès le plus jeune âge. L’entraînement, par exemple, coûte très cher. Je peux vous dire qu’entre 13 et 18 ans, il faut payer entre 80 000 et 100 000 euros par an, soit près d’un million d’euros au total, une somme que personne ne peut se permettre »

L’Autrichien donne aussi l’exemple de Wimbledon où le prize money est amputé au final de plus de 60% après avoir payé les taxes locales et celle du pays où l’on habite. Diffiicile donc d’éva­luer les revenus d’un joueur en se basant sur son prize money.