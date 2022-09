Interviewé par nos confrères d’Eurosport en marge du Moselle Open sur lequel il s’est incliné en huitièmes de finale face au tenant du titre Huber Hurkacz, Dominic Thiem a été inter­rogé sur son senti­ment une fois que Rafael Nadal et Novak Djokovic auront raccroché. Et si l’Autrichien recon­naît qu’il sera plus aisé de se rappro­cher d’un titre du Grand Chelem, il n’ou­blie cepen­dant pas la jeunesse affamée.

« Maintenant, la barre sera encore très élevée. On a vu Alcaraz mais aussi Sinner à l’US Open, ces gars‐là sont en train de changer le jeu à leur manière, en termes de vitesse et d’agres­si­vité. D’un bout à l’autre du match, quel que soit le score et même sur des points très impor­tants, ils s’en­gagent à fond, ils prennent des risques énormes et je trouve qu’on n’avait jamais trop vu ça par le passé. Même Roger, Rafa et Novak jouent de manière un peu plus sécu­ri­taire. Bien sûr, ce sont aussi des joueurs très agres­sifs mais disons qu’à certains moments, ils se montrent aussi plus défen­sifs, ils courent partout depuis leur ligne de fond sans faire aucune faute jusqu’à essorer l’ad­ver­saire. Ce qui est incroyable aussi. Mais c’est diffé­rent. Alcaraz, c’est encore un autre tennis. »