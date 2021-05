Auteur d’une très bonne reprise à Madrid (seule­ment battu par le futur vain­queur Zverev en demies), Dominic Thiem s’est présenté en confé­rence de presse à Rome à l’oc­ca­sion du media day. Questionné sur la longue absence de Roger Federer et son prochain retour sur le circuit (à Genève puis Roland Garros), l’Autrichien a vrai­ment hâte de revoir l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

« Je pense que Federer manque à tout le monde quand il n’est pas avec nous sur le circuit, ne serait‐ce qu’à cause de son style, à cause de sa façon de jouer. Dans l’en­semble, c’est un gars formi­dable, et c’est toujours incroyable de le côtoyer. J’attends avec impa­tience Roland Garros et Wimbledon pour le revoir. Il est telle­ment bon, il a des capa­cités telle­ment irréelles que le fait de ne pas jouer autant ne me semble pas un vrai problème pour lui (rires). S’il est à 100% physi­que­ment, je suppose qu’il pourra avancer assez loin dans les tableaux. »