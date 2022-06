Englué dans une période compli­quée depuis son retour de retour de bles­sure (sept défaites de rang), Dominic Thiem est toujours autant actif sur ses réseaux sociaux ainsi que pour diffé­rents médias. Dernièrement, l’Autrichien a été inter­rogé par l’ATP sur ses premières impres­sions lors­qu’il a débuté sur gazon et notam­ment quand il a affronté pour la première fois Roger Federer sur cette surface. C’était en demi‐finales du tournoi de Stuttgart, en 2016.

« Même si ce n’était pas la meilleure année de Roger, je dois dire que c’était irréel pour moi de le battre. Je suis entré dans le match avec un état d’es­prit très facile, juste pour prendre du plaisir à jouer contre Roger sur un terrain en herbe. J’ai perdu le premier set et je menais 5–0 dans le deuxième, puis il est revenu à 5–5. Je me suis dit que si je pouvais gagner ce deuxième set, je pouvais aussi gagner le match, et c’est ce qui s’est passé (victoire 3–6, 7–6(7), 6–4, ndlr). »