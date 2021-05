En marge du tournoi de Rome sur lequel il est encore en lice en huitièmes de finale, Dominic Thiem a une énième fois été inter­rogé sur l’émer­gence de la nouvelle géné­ra­tion face à l’éternel Big 3 repré­senté par Federer, Nadal et Djokovic. Selon lui, la plupart des obser­va­teurs ne se rendent pas assez compte à quel point il diffi­cile de conquérir un tournoi de Grand Chelem dans une telle période.

« Je pense qu’il suffit de s’at­ta­quer aux tour­nois du Grand Chelem. Depuis que Sascha (Zverev) a conquis son premier Masters 1000 en 2017, aucun des membres de Big3 n’a pu remporter les ATP Finals. Les plus jeunes y réus­sissent ainsi que sur certains Masters 1000, un bon groupe de cham­pions est en place. Mais atten­tion, les tour­nois du Grand Chelem sont toujours dominés par le Big 3. Là, c’est beau­coup plus diffi­cile de les battre, il est plus diffi­cile de gagner trois sets que d’en gagner deux, c’est l’une des grandes raisons. Mais nous avons déjà atteint les finales du Grand Chelem à plusieurs reprises, je pense que dans un proche avenir, nous commen­ce­rons égale­ment à les gagner. Beaucoup de gens sous‐estiment l’époque dans laquelle nous vivons, notam­ment lorsque vous partagez le vestiaire avec les trois meilleurs joueurs de l’his­toire, cela vous oblige prati­que­ment à en gagner deux si vous voulez soulever un Grand Chelem. »