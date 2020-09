Un nom de plus dans liste des vainqueurs d’un Grand Chelem en simple : Dominic Thiem. Il ne compte pas s’arrêter là mais il faudra encore faire face quelques années aux trois géants : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Le Big 3 est toujours là et quel que soit le tournoi auquel ils participeront, ils seront les favoris. Je pense que c’est très positif pour le tennis que d’autres gars commencent à gagner des tournois du Grand Chelem et je ne doute pas qu’il y en aura d’autres qui me rejoindront très bientôt, mais Novak, Rafa et Roger partiront toujours avec un certain avantage pour toute leur expérience et pour le simple fait d’être qui ils sont », a émis Dominic dans une interview accordée à l’ATP.

A Roland-Garros où il performe, l’Autrichien en aura deux face à lui…